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看电影雾霾无阻
良友独家发行片目展映
未成年人教育
请男孩子们来哭一场
看看当代青年拍了点什么
市井百味
展映四部纪录片
听过一则传闻，说是极北苦寒之地，天气太冷，人言甫一出口，便...
阿昌云老头始终认为是因为自己的马跑到了汉人邻居包的黄豆地里...
我们在探讨文学的时候是基于我们的文学史，探讨美术的时候我们...
寻找尘封已久的幸福感，探讨真实电影对电影发展的影响。
“儒道中的禅文化与禅诗”是孟教授2015年在敦煌首次开讲，从不...
2014年4月15日，著名易学专家、台湾中华文林易经推广协会...
马王堆一号坑出土的T型汉帛 当人们开始把生活中的巨细靡遗提...
身不修，则家不齐。皇室乃国之大家。宫中妃嫔，昼夜辅于君王侧...
马在中国文人眼中，总都像一道风景。诗人把它写在秋思的...
大美敦煌·敦煌艺术的风格演变 主讲人：敦煌研究院美术...
四大文明古国所创造的文字，除了汉字以外都早已相继消亡...
2014年4月29日，良友书院孟繁佳院长开讲《身边的国学》。
9月12日，良友书院 · 北大公学“童蒙国学与传统文化研修基地...
孟繁佳良友书院院长中国儒家宗师亚圣孟子第74代玄孙，孟氏宗亲...
姬超中华射艺传人 姬超，字栖迟，京兆长安人。负笈京师，求...
李良子古筝演奏家 毕业于中央音乐学院。第一届中国青少年民...
孙可花道家，善因华道研究会发起人 国家资质高级花艺师，...
郑晓秋中药世家郑氏第六代传承人
周好璐北方昆曲剧院国家一级演员中国戏曲家协会会员北京市戏曲...
孔爱萍昆剧届的领军人物江苏省非物质文化遗产代表性传承人中国...
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